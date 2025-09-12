Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Rialzo marcato per il derivato italiano, che archivia la sessione in utile dello 0,84% sui valori precedenti.
Le implicazioni di breve periodo del Future sul FTSE MIB sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 42.730. Possibile una discesa fino al bottom 41.915. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 43.545.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)