Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Discreta performance per l'Eurostoxx 50, che si è attestato a 5.387.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.410, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.341. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.478.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
