Milano 10:39
42.323 -0,26%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:39
9.322 +0,26%
Francoforte 10:39
23.643 -0,25%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,89%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42.707. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41.883. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43.532.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```