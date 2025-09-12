Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,89%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42.707. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41.883. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43.532.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)