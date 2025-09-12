Milano 10:39
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/09/2025

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Seduta positiva per il FTSE Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +0,91%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 56.532. Rischio di discesa fino a 55.626 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 57.437.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
