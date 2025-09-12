Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Seduta trascurata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la giornata con un controllato -0,01%.
Lo studio dell'indice MDAX presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 29.954. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 30.396,7. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 29.761,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)