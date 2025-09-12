Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,72%.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22.157,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 21.814,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22.500.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)