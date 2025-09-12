Milano 10:39
42.323 -0,26%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:39
9.322 +0,26%
Francoforte 10:39
23.643 -0,25%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,72%.

Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22.157,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 21.814,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22.500.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
