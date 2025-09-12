Milano 10:39
42.323 -0,26%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:39
9.322 +0,26%
Francoforte 10:39
23.643 -0,25%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,62%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12.369,7, con il supporto più immediato individuato in area 12.216,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12.140,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
