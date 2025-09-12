Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,62%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12.369,7, con il supporto più immediato individuato in area 12.216,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12.140,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)