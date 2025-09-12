Milano 10:40
42.302 -0,31%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:40
9.322 +0,26%
Francoforte 10:40
23.639 -0,27%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3868, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3805. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3931.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
