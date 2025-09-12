Assoreti, secondo semestre parte in accelerazione: a luglio raccolta netta +48,5% a 5,5 miliardi

(Teleborsa) - Secondo i dati, a luglio 2025 le Reti di consulenza realizzano unacrescita del 48,5% rispetto al mese di giugno e del 36,1% nel confronto su base annuale.Le risorse nette destinate ai prodotti delaumentano del 20,4% rispetto al mese di luglio dell’anno precedente (+10,2% m/m), con una valorizzazione complessiva pari a 3,9 miliardi. Gli investimenti netti realizzati sugliraggiungono complessivamente i 2 miliardi, con un deciso incremento tendenziale (+56,1% a/a) che si accompagna però ad una contrazione congiunturale (-24% m/m) riconducibile esclusivamente ad una minore attività di collocamento sul mercato primario. Il saldo delle movimentazioni sucontinua a mostrare la prevalenza dei flussi in uscita (-408 milioni).Ilevidenziando un incremento del 16,7% rispetto ai primi sette mesi dell’anno precedente; le risorse nette indirizzate ai prodotti delammontano a 22,4 miliardi, risultato raddoppiato nel confronto su base annuale (+99,6% a/a).La raccolta netta mensile associata alsale a 1,5 miliardi e segna una crescita del 43,8% rispetto all’anno precedente (+2,9% m/m); le risorse nette destinate da inizio anno alla consulenza con fee raggiungono 9,5 miliardi (+10,7% a/a).La crescente domanda di consulenza rivolta alle Reti viene confermata anche dal costanteche a fine mese raggiunge 5,331 milioni di unità (+20 mila unità rispetto a giugno 2025).“L’incremento delle risorse gestite e del numero di clienti riflette una dinamica di mercato in cui la pianificazione finanziaria e la gestione professionale del patrimonio si confermano centrali. Le Reti rispondono con efficacia a una domanda in crescita e in evoluzione” dichiara, Segretario Generale dell’Associazione.Le dinamiche di crescita osservate nell’ambito delsono attribuibili principalmente ai: la distribuzione diretta di quote determina volumi di raccolta netta pari a 2,3 miliardi di euro in crescita tendenziale (+58,6% a/a) econgiunturale (+22,8% m/m) con la conferma della preferenza per i fondi obbligazionari (1,3 miliardi) nelle scelte di investimento.Le risorse nette investite incontinuano ad essere prevalenti e ammontano a 1,9 miliardi di euro mentre il bilancio dei fondi aperti di diritto italiano è positivo per 402 milioni.I versamenti netti realizzati sul compartorisultano pari a poco più di 1,2 miliardi di euro e segnano un incremento del 5,9% a/a (-4,4% m/m). Si conferma la prevalenza dei flussi netti destinati alle polizze vita tradizionali (467 milioni) a cui seguono quelli investiti in unit linked (409 milioni).La raccolta netta insubisce, invece, un ridimensionamento contenuto in termini congiunturali (-0,9% m/m) e più evidenti nel confronto su base annuale (-36,9% a/a), attestandosi a 419 milioni di euro.Nel mese di luglio, quindi, ildelle Reti al sistema degli, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per 3,1 miliardi di euro; da inizio anno, l’apporto delle Reti si attesta a 18,1 miliardi di euro.L’attività di raccolta insi traduce in investimenti netti positivi per quasi tutte le tipologie di titolo. Si conferma l’interesse per i(1,3 miliardi) e, nello specifico, per i(1,1 miliardi), così come si ritrovano volumi significativi di raccolta netta sugli(391 milioni) ai quali seguono quelli sui(308 milioni); bilancio negativo per i(-316 milioni).