Milano 14:53
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:53
9.284 +0,01%
Francoforte 14:53
23.776 +0,33%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,934. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9348. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9337.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
