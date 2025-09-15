Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre
Bene l'Hang Seng Index, con un rialzo dell'1,16%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.639,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.885,3. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.393,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)