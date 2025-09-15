Milano 14:54
43.033 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:54
9.284 +0,01%
Francoforte 14:54
23.780 +0,34%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre

Modesta la performance per il principale indice della Borsa di Milano, che ha registrato un marginale guadagno a 42.566.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42.847, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.005. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43.690.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
