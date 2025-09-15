Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre
Modesta la performance per il principale indice della Borsa di Milano, che ha registrato un marginale guadagno a 42.566.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 42.847, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.005. L'equilibrata forza rialzista del FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43.690.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)