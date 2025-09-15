Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre
Andamento piatto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che propone sul finale un +0,1%.
Il grafico attuale dell'indice MDAX evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 30.062,8. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 30.371,1. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 29.950,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)