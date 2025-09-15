Milano 14:55
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre

Ribasso per l'indice svizzero, che chiude la seduta con una flessione dello 0,80%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.273,1. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.154,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.114,7.


