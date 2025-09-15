Milano
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 20.56
Banca d'Italia, workshop congiunto tra Direttorio e Board della Bundesbank
Finanza
15 settembre 2025 - 20.22
(Teleborsa) - Si è svolto a Napoli, presso la sede della
Banca d'Italia
, un
workshop congiunto tra il Direttorio e il Board della Bundesbank
. L'incontro, si legge in una nota, rientra nelle normali interlocuzioni tra le due banche centrali.
