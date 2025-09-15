Cnpr foum: 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure sanitarie

(Teleborsa) - "Oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi: è una violazione dell'articolo 32. Servono più risorse strutturali, personale e investimenti sulla medicina territoriale per riportare la sanità almeno alla media europea. Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale ha subito un progressivo definanziamento in rapporto al Prodotto interno lordo". Lo ha dichiaratonel corso del, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.Secondo, "il Governo Meloni ha già compiuto passi significativi per la sanità: dal 2022 il ‘FSN' è salito da 126 a 136,5 miliardi, con oltre 10 miliardi in più, mai stanziati prima. Dopo 11 anni senza un Piano sanitario, è in preparazione un nuovo documento strategico. Stanziati 870 milioni per ridurre le liste d'attesa e avviato un piano triennale di assunzioni per 10mila medici e 20mila infermieri"."Il quadro è allarmante: molti cittadini rinunciano alle cure o non riescono nemmeno a entrare in lista d'attesa per prestazioni essenziali – afferma–. Oltre alla carenza di personale, pesano strutture territoriali obsolete che alimentano inefficienze. La sanità, presidio di coesione sociale e vanto del welfare italiano, non può subire ulteriori arretramenti. Servono misure concrete, soprattutto per trattenere gli infermieri in Italia, con incentivi e servizi aggiuntivi che frenino la fuga all'estero"."La sanità – ha detto– è una priorità per FI, che propone un piano di riorganizzazione complessiva: ripensare il ruolo dei medici di base e della medicina territoriale, potenziare prevenzione, gestione della cronicità e assistenza domiciliare. Non basta aumentare i fondi: servono strumenti nuovi per affrontare sfide nuove. Sì a una collaborazione virtuosa pubblico-privato e alla sanità integrativa, per garantire cure più moderne, accessibili ed efficienti, senza demonizzare il ruolo del privato"."La sanità regionalizzata – ha detto– mostra gravi criticità: frammentazione, disparità nei servizi, difficoltà nello scambio dati e migrazione sanitaria. Crescono le rinunce alle cure per costi e liste d'attesa. Servono interventi urgenti per garantire equità e rafforzare la fiducia nel sistema"."La sanità pubblica, diritto costituzionale, – ha concluso– necessita di riforme concrete: non basta più finanziare, serve un progetto che valorizzi la medicina territoriale oltre il medico di base, migliori reclutamento e retribuzioni del personale e garantisca servizi equi ed efficienti, ridando fiducia ai cittadini e rafforzando il welfare".