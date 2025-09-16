Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.
L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46.164 e primo supporto individuato a 45.546,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46.781,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)