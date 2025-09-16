Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta positiva per il derivato italiano, che avanza bene e porta a casa un +1,07%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43.365. Rischio di discesa fino a 42.355 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 44.375.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)