Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per l'Hang Seng Index, che conclude in progresso dello 0,22%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice della Borsa di Hong Kong rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.616. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.107,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.124,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)