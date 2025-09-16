Milano 10:00
42.819 -0,55%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:00
9.257 -0,21%
Francoforte 10:00
23.642 -0,45%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dello 0,92%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.946,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.798,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.093,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
