Milano 10:00
42.819 -0,55%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:00
9.257 -0,21%
Francoforte 10:00
23.642 -0,45%

Analisi Tecnica: indice DAX del 15/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Discreta performance per il principale indice di Francoforte, che si è attestato a 23.748,9.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.671,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.787,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 23.903,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
