Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

La giornata del 15 settembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un -0,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 9.295,9. Primo supporto visto a 9.223,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9.188,5.


