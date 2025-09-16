Milano 10:00
42.819 -0,55%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:00
9.257 -0,21%
Francoforte 10:00
23.642 -0,45%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,14%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.402, mentre il primo supporto è stimato a 42.357. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.448.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
