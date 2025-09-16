Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta vivace per il principale indice della Borsa di Milano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,14%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.402, mentre il primo supporto è stimato a 42.357. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.448.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)