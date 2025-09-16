Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Sessione moderatamente positiva quella del 15 settembre, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 15.395,1.
Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 15.518,8. Rischio di discesa fino a 15.147,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 15.890.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)