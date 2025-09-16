Analisi Tecnica: indice MDAX del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Apprezzabile rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in guadagno dello 0,98% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 30.577,8, mentre i supporti sono stimati a 30.254,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 30.901,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)