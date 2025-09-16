Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Modesta la performance per il maggiore indice americano, che ha registrato un marginale guadagno a 6.615,3.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.649,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.546,8. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.752,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)