Milano 10:01
42.814 -0,56%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:01
9.256 -0,22%
Francoforte 10:01
23.635 -0,48%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Discesa moderata per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 15 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.243,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.094,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.045,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```