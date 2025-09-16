Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Discesa moderata per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 15 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.243,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.094,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.045,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)