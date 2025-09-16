Fiere, Urso incontra Aefi e IT-EX: verso intesa strategica per riforma organica settore

(Teleborsa) - Si è svolto oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un incontro tra il ministroil presidente dell’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (Aefi),e il presidente di IT-EX – Italian Association of International Exhibitions,. Un passo in avanti nel percorso di collaborazione reciproca e strutturata già avviato dalle due associazioni, che punta a consolidare una visione comune per lo sviluppo e il rafforzamento della internazionalità del sistema fieristico italiano.L’incontro - si legge nella nota - è, con l’obiettivo di innovare il settore e prevedere strumenti di sostegno finanziario al comparto.Al centro del confronto, infine, gli aspetti operativi e strategici del protocollo d’intesa di prossima sottoscrizione tra Mimit, Aefi e IT-EX, volto a rafforzare la collaborazione tra il Ministero e il sistema fieristico nazionale in un’ottica di sinergia tra istituzioni e operatori. Tra le ipotesi in esame anche il potenziamento della presenza delle