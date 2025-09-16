FMI, economia Italia resiliente ma deve eliminare flat tax

(Teleborsa) - Malgrado l'incertezza economica globale,e lo scorso anno lehanno registrato risultati, con un avanzo primario pari allo 0,4% del PIL. E' quanto sottolineato da, capo missione per l'Italia, a margine del Country Focus sull'Italia.L'economista ha anche messo in luce che le, considerando in particolare la grande propensione all'esportazione dell'economia italiana. "Le sfide e i rischi sono molteplici, molti dei quali provenienti dall'esterno. - ha spiegato - Uno di questi rischi è l'incertezza legata agli scambi commerciali e ai nuovi dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti. Infatti, dati recenti già evidenziano un".Pe l'FMI, frenano la crescita anchei: l'invecchiamento della popolazione e la scarsa produttività. "Si prevede che tra il 2024 e il 2050 la popolazione in età lavorativa subirà un calo a due cifre. Ciò contribuisce ad aggravare i problemi di bassa produttività che affliggono da tempo l'Italia, a causa del minor numero di lavoratori in possesso delle competenze necessarie a sostenere l'innovazione", ha commentato Christiansen, aggiungendo che per affrontare queste due sfide occorreSul fronte fiscale, il Fondo sollecita un. "Si prevede che il tasso di interesse sul debito pubblico supererà la crescita economica, rendendo così più difficile la riduzione del debito nel tempo. - sottolonea il Fondo - Inoltre, con l'invecchiamento della popolazione, ci sarà una maggiore pressione sulla spesa pensionistica e sanitaria. Si raccomanda quindi di procedere a unrispetto a quanto previsto per quest'anno e il prossimo, al fine di raggiungere un avanzo primario pari al 3% del prodotto interno lordo entro il 2027. Ciò contribuirà a ridurre il debito e ad aumentare la fiducia degli investitori".Per accelerare il consolidamento fiscale, l'FMI consiglia all'Italia di "concentrare gli sforzi" sullagradualmentea favore delle assunzioni ed il(flat tax) applicabile ai redditi dei lavoratori autonomi.Una proposta che ha avuto un immediato seguito. "Fa bene Giorgetti a essere prudente", ha affermato il leader della Lega, aggiungendo "internazionale a invitare aal 15% per i lavoratori autonomi:, l'ultima cosa intelligente è cancellare l'aliquota al 15%".Sul fronte delle imprese, Christiansen afferma che ", ovvero grandi aziende all'avanguardia a livello globale o giovani imprese con un elevato potenziale di crescita. Inoltre, fatica a mantenere il dinamismo imprenditoriale, con aziende che hanno difficoltà ad espandersi o a generare nuove idee". "La spiegazione di questo fenomeno risiede in una combinazione di fattori nazionali e comunitari. Molte piccole imprese - ha spiegato - stentano ad accedere ai finanziamenti di capitale di rischio per l'innovazione e vi è carenza di professionisti qualificati. Paradossalmente, alcuni incentivi fiscali per le piccole imprese ne frenano la crescita. Affrontare questi ostacoli è fondamentale per stimolare l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie".L'Italia ha bisogno di maggiore produttività e più persone che lavorino e dovrebbe "raddoppiare gli sforzi" in questo senso. Lo afferma il capo missione per l'Italia del Fmi, Lone Christiansen, osservando come l'invecchiamento della popolazione e la scarsa produttività frenino anche la crescita. Christiansen spiega che il Fondo raccomanda all'Italia un consolidamento fiscale più ampio a quanto previsto quest'anno e il prossimo perché si "prevede che il tasso di interesse sul debito pubblico supererà la crescita economica. 