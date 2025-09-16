Parte AppLI: il web coach del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Teleborsa) - Operativol'assistente virtuale sperimentale delin collaborazione conprogettato per affiancare(Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. AppLI – fa sapere il ministero in una nota – è accessibile gratuitamente e senza limiti di giorni e orario sul sito del ministero. Nella fase iniziale è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID o CIE. La sua finalità è accompagnare i giovani in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.rappresenta il, capace di gestire in modo innovativo problematiche complesse come quelle sottese al fenomeno dei NEET: l'obiettivo è accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività.sin dalle fasi progettuali sono stati coinvolti giovani utenti, Regioni, centri per l'impiego ed esperti del settore, con l'obiettivo di dare vita a uno strumento realmente utile e vicino ai bisogni delle persone. Un approccio evolutivo che si manterrà nel tempo: il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie ai feedback degli utenti, che guideranno l'introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti.Il web coach si inserisce nell'ecosistema tecnologico delsviluppato in collaborazione con Inps e rafforza le politiche attive già avviate dal ministero, comprese le misure incentivanti dell'occupazione giovanile e dell'autoimpiego. L'obiettivo è chiaro: valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni e offrire strumenti concreti per la transizione scuola-lavoro."La tecnologia, quando è ben progettata e usata con responsabilità, può accorciare le distanze, rendere i servizi più semplici e più vicini – ha affermato la– e AppLI è uno strumento gratuito, accessibile e umano, nato con i giovani e per i giovani, che non sostituisce il lavoro degli operatori, ma lo rafforza. Un primo passo: lo miglioreremo insieme a chi lo userà, perché ogni talento merita un'opportunità".In concreto AppLIrilevando interessi, competenze e obiettivi, proponendo un percorso su misura;suggerendo pillole formative, corsi e risorse utili per colmare gap di competenze;, indicando opportunità e servizi disponibili sul territorio, favorendo il contatto con la rete pubblica;, inviando promemoria e incoraggiamenti, aiutando a trasformare i passi in risultati.AppLI – sottolinea il ministero – è un compagno digitale che potenzia l'incontro tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro. Progettato secondo principi dellanon sostituisce i servizi dei centri per l'impiego e non prende decisioni al posto delle persone. Lo sviluppo è conforme alle linee guida contenute dal Gdpr e dall'AI Act e ha previsto che le conversazioni con AppLI rispondano ai principi di equità, trasparenza, sicurezza, tutela dell'utenza, responsabilità e protezione dei dati personali condivisi.La versione disponibile oggi è sperimentale, sotto stretto monitoraggio e suscettibile di molteplici aggiornamenti. Nei prossimi mesi sono previste: nuove funzionalità di orientamento e coaching; integrazioni con ulteriori servizi territoriali e formativi; ampliamento graduale della platea dei beneficiari.