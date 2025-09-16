PLATINUM del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo bianco-argenteo, che in chiusura evidenzia un timido -0,11%.
Lo status tecnico di breve periodo del platino mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.411. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.394,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.427,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)