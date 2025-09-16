Milano 10:10
42.900 -0,36%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:10
9.255 -0,24%
Francoforte 10:10
23.664 -0,36%

PLATINUM del 15/09/2025

Finanza
PLATINUM del 15/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo bianco-argenteo, che in chiusura evidenzia un timido -0,11%.

Lo status tecnico di breve periodo del platino mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.411. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.394,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.427,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
