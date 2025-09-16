Rate condominiali, morosità record: arriva il "difensore condominiale"

(Teleborsa) - È percepita come una tassa da pagare: l'arrivo della rata condominiale genera malumori, tensioni, incomprensioni e, non di rado, morosità. Sempre più persone, infatti, faticano a rispettare le scadenze e non soltanto per motivi economici. Alla base c'è anche un problema culturale: molti non sanno con precisione cosa stanno pagando e finiscono per percepire quella cifra come un balzello da evitare, piuttosto che come un investimento sulla propria casa. Secondo un recenteoltre il 72% degli amministratori teme un forte impatto dei ritardi nei pagamenti sulla gestione ordinaria dei condomini. Il 66% degli intervistati prevede un aumento medio della morosità del 20%, mentre per altri la crescita potrebbe essere molto più alta, fino a raddoppiare.le difficoltà economiche (38,8%), lo scarso rispetto delle regole (36%) e la mancanza di capacità di gestione finanziaria personale (25%). Il fenomeno colpisce soprattutto i grandi complessi e le periferie, ma non risparmia nemmeno i quartieri benestanti né gli anziani.A guidare laci sono(22,38%) e(9,3%). Seguono(3,9%),(3,2%).A questo scenario si aggiungono i. Nonostante la flessione dei prezzi all'ingrosso, nel biennio 2023–2024 i condomini italiani hanno visto crescere le bollette condominiali: +6% per la luce e +8% per il gas. Per un condominio medio significa circa 70 euro in più l'anno solo per l'elettricità."Il risultato? – spiega– è che sempre più famiglie guardano la cifra da pagare senza comprenderne la composizione. Bilanci poco chiari, assemblee deserte e comunicazioni burocratiche rendono difficile capire come e perché il denaro viene speso. La conseguenza è una frattura crescente tra amministratori e condomini che non si sentono parte attiva delle decisioni"."Il problema – prosegue– non è soltanto economico, ma riguarda il modo stesso in cui viene percepita la rata condominiale: i condomini non comprendono l'importanza del pagamento regolare. Lo vedono come una fastidiosa imposta, da evitare esattamente come le tasse o il dentista. Nessuno ama pagare una visita odontoiatrica, ma è necessaria per la salute. Allo stesso modo la rata serve a proteggere e ad aumentare il valore dell'investimento più grande che abbiamo nella vita: la casa".Un aspetto che in pochi considerano è che, a differenza del mutuo,anche una volta estinto il debito con la banca, le spese per il condominio continueranno ad accompagnare i proprietari per tutta la vita dell'immobile. Un motivo in più, spiega Sala, per affrontarle con consapevolezza, senza ridurle a un mero fastidio.una parte importante dei costi dipende dai comportamenti quotidiani dei residenti. "Docce interminabili, termosifoni accesi con le finestre aperte, sprechi di acqua calda: tutto questo – afferma– pesa sulla bolletta condominiale. Eppure con un minimo di educazione al consumo e un monitoraggio costante si potrebbero ridurre sensibilmente le spese, pagando soltanto ciò che davvero si intende consumare".non guardare soltanto al numero in fondo al prospetto, ma comprendere i meccanismi che lo determinano e intervenire per migliorarli. Molti condomini, inoltre, tendono a ignorare il valore della manutenzione ordinaria, che può prevenire interventi straordinari molto più costosi. "Programmare i lavori nel tempo, invece di subirli – prosegue– significa evitare emergenze che gravano in modo pesante sulle famiglie". In alcuni casi, strumenti come ilconsentono di affrontare le spese straordinarie senza compromettere i bilanci domestici.Ma al di là dei numeri e delle soluzioni tecniche, la vera sfida è un'altra: ricostruire il senso di appartenenza al condominio. Solo se i condomini si sentiranno parte di un progetto comune sarà possibile ridurre la conflittualità e garantire una gestione sostenibile.Proprio per affrontare questa distanza crescente,, che – sottolinea – non si schiera contro nessuno: "È un ruolo terzo, a fianco sia dei condomini sia degli amministratori. L'obiettivo è mediare il problema, spersonalizzarlo e trovare insieme una soluzione condivisa. Così il condomino è soddisfatto, l'amministratore pure, e soprattutto si salva il condominio che rischierebbe altrimenti di andare in crisi".: molti residenti non conoscono i propri diritti e doveri, non comprendono i bilanci e finiscono per percepire le spese come un'imposizione. Questo genera conflitti, logora i rapporti e azzera il senso di appartenenza alla comunità condominiale. Creare maggiore consapevolezza, invece, può trasformare il condominio da luogo di liti a spazio di collaborazione. Alla base della morosità non c'è soltanto la crisi economica, ma anche una mancanza di comprensione e di dialogo. Rendere più chiari i bilanci, favorire la partecipazione alle assemblee e diffondere una cultura della condivisione delle spese può essere la chiave per invertire la tendenza. "In fondo – conclude– la rata condominiale non è una tassa da subire, ma uno strumento per preservare e valorizzare il bene più prezioso: la propria casa. Capirlo potrebbe trasformare un momento di scontro in un'occasione di collaborazione e tutela reciproca".