Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Modesta la performance per il cross Euro contro la valuta britannica, che ha registrato un marginale guadagno a 0,8691.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8705. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8663. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8747.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)