Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Sessione moderatamente positiva quella del 16 settembre, per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi in salita a 173,762.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 173,964. Rischio di eventuale correzione fino al target 173,357. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 174,572.
