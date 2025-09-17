Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 16 settembre, per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi in salita a 173,762.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 173,964. Rischio di eventuale correzione fino al target 173,357. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 174,572.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```