Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Risultato negativo per l'indice principale della Borsa di Parigi, con una flessione dello 1,00%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7.889,7. Primo supporto visto a 7.754. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7.689,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)