Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dell'1,28% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43.019. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 42.025. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 41.545.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
