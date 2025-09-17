Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Giornata pressoché debole per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in calo a 56.764.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.316, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55.967. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 58.666.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)