Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Ribasso per indice spagnolo, che chiude la seduta con una flessione dell'1,51%.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15.317,8 con primo supporto visto a 15.086. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15.008,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```