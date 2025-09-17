Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Ribasso per indice spagnolo, che chiude la seduta con una flessione dell'1,51%.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15.317,8 con primo supporto visto a 15.086. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15.008,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)