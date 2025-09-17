Milano 16-set
Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Sottotono l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la seduta con un calo dell'1,21%.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 29.976,9 con tetto rappresentato dall'area 30.346,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29.853,6.


