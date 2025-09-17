Milano 16-set
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta in ribasso per l'indice svizzero, che porta a casa un decremento dell'1,03%.

Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11.927,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12.201,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11.836.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
