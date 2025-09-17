Milano 16-set
Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Seduta debole per il cross americano contro Yen, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 146,476.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 146,036 con area di resistenza individuata a quota 147,357. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 145,595.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
