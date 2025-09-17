Milano 16-set
Finanza
PALLADIUM del 16/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Ribasso per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,59% sui valori precedenti.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del palladio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.196,8, con il supporto più immediato individuato in area 1.170,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.162,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
