Prima Giornata del Mezzogiorno a Bari: formazione e politiche demografiche per sostenere l'occupazione

(Teleborsa) - Il tema del lavoro
al centro della prima Giornata del Mezzogiorno
, promossa dalla Camera di Commercio di Bari
nell’ambito della Fiera del Levante
. Sotto i riflettori le positive performance occupazionali
nel Mezzogiorno, evidenziate dall’ISTAT, che contano il 50,1% di occupati nel secondo trimestre del 2025, record dal 2004, ma ancora 12 punti sotto la media nazionale (62,6%). Numeri che devono agire da stimolo per non fermarsi e puntare con maggior convinzione su formazione, politiche demografiche ed incentivazione del lavoro femminile
.
La seconda giornata
, giovedì 18, sarà dedicata all'energia
, tema in qualche modo correlato. Per la presidente della Camera di Commercio, Luciana Di Bisceglie
, lavoro ed energia sono "due facce della stessa medaglia: senza occupazione stabile, retribuzioni adeguate e produttività non c’è sviluppo; senza energia accessibile, sicura e sostenibile non c’è industria né coesione sociale".
Ad animare il dibattito sul lavoro sono stati i dati presentati da Veronica De Romanis
(Luiss Guido Carli - Stanford University). L’Italia è fanalino di coda
europeo in spese per la formazione
(soltanto un 7,2% delle spese totali) ed ultimo per occupazione femminile e natalità
, con un invecchiamento e un calo complessivo della popolazione che appare più marcato al Sud
. L’Italia risulta anche terz’ultima per quota di laureati
con solo un 30,6%, e seconda per persone inoccupate
, che non studiano né sono in cerca di lavoro (cosiddetti NEET)
al 15,2% della popolazione fra i 15 e i 29 anni. Oltre il 40% degli occupati ha più di 50 anni
, il doppio di 20 anni fa, per oltre 10 milioni di individui.
Al Sud - evidenzia Salvatore Rossi
, ex direttore di Bankitalia e presidente di Telecom – "è da circa cinque anni che la crescita dell’occupazione, della produttività del lavoro, della produzione interna è superiore a quella del Centro-Nord", grazie anche alla crescita di servizi di valore aggiunto, alta tecnologia che iniziano a svilupparsi in alcuni distretti del Sud, ma ""il divario secolare fra le due aree del Paese
, pur lievemente ridotto, rimane ampio"
e, per ridurlo, "occorre valorizzare e affinare i talenti
di cui il Sud è ricco, ed è per questo necessario un sistema educativo molto più avanzato di quello attuale".
L’analisi di Gaetano Quagliariello
, direttore School of Government della Luiss, giunge alle stesse conclusioni ed evidenzia che "anche quando l’economia del Sud migliora o l’occupazione cresce, i flussi interni verso il Centro-Nord non si arrestano
. In poco più di 20 anni, il Sud ha perso oltre 700mila residenti, 36.800 nel solo 2024, il 64% dei quali tra Campania e Sicilia". E anche per Quagliariello, guardando alla continua fuga di cervelli
e al mismatch
tra domanda e offerta di lavoro, occorre guardare a formazione e valorizzazione delle risorse umane
e, soprattutto "nelle politiche per il Sud, occorre privilegiare la qualità degli investimenti indirizzandoli nel capitale umano
, nella infrastrutturazione sociale, nel rafforzamento delle comunità".