SoftBank, Moody's alza il rating ma la società contesta la valutazione

(Teleborsa) -ha, colosso giapponese con partecipazioni in numerosi settori,e ha rivisto l'outlook da "positivo" a "stabile".L'aumento del rating riflette ilcreditizi, come dimostrato da una riduzione sostenuta della leva finanziaria e del debito garantito, unitamente ai progressi nelle dismissioni di asset. L'esecuzione delle strategie di investimento e la gestione finanziaria negli ultimi 12-18 mesi dimostrano anche una riduzione dei rischi di governance. La strategia finanziaria e la gestione del rischio di sono migliorate con una riduzione della leva finanziaria, mentre la riduzione del debito garantito contribuisce a una struttura del capitale più trasparente.Successivamente alla pubblicazione di Moody's, SoftBank ha ribadito la propria contrarietà al rating. "Dal, non abbiamo fornito alcuna informazione a Moody's in merito ai loro rating, né abbiamo ricevuto richieste di informazioni o richieste da parte loro per oltre cinque anni - si legge in una nota - Le opinioni di Moody's si basano pertanto esclusivamente su ipotesi e presupposti soggettivi, senza alcuna ragionevole base fattuale. Da marzo 2020, abbiamo ripetutamente richiesto a Moody's di rimuovere i rating non richiesti e di modificarne il metodo di pubblicazione per evitare qualsiasi interpretazione errata da parte degli investitori come rating creditizi assegnati".SoftBank ha quindidi rating creditizi non richiesti "che non riflettono la nostra reale situazione". Moody's giustifica l'emissione di rating creditizi non richiesti citando il "vantaggio di fornire informazioni agli operatori di mercato" e affermando che "sono state e continuano a essere disponibili informazioni sufficienti per l'assegnazione e il mantenimento dei suoi rating".SoftBank sta valutando tutte le opzioni disponibili, inclusa lae consultazioni con le autorità di regolamentazione. La società afferma che il proprio merito creditizio è valutato solo da S&P Global Ratings e Japan Credit Rating Agency.