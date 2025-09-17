Trasporto ferroviario, Zaccheo (ART): deroga per circolazione dei treni regionali su linee AV estesa al 2026

(Teleborsa) - Il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti ha annunciato che verrà estesa laper lasulleal 2026 e parzialmente anche nel 2027. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Relazione annuale della ART al Parlamento,ha spiegato che la rimozione della deroga per la circolazione dei treni regionali sulla direttissima Alta Velocità Roma-Firenze "ha comportato una sollevazione popolare da parte delle Regioni e delle associazioni dei pendolari" e che sono stati rilevati "forti ritardi nelle consegne dei treni ad Alta Velocità a 200 kmh"."Anticipo che è nostra intenzione estendere la deroga per ladei treni regionali sulla linea AV anche per il 2026", ha quindi affermato. "Per il 2027 andremo conman mano che arriverà il nuovo materiale rotabile", ha aggiunto, sottolineando però che "dal 2028 sula linea ad Alta Velocità dovranno circolare solo i treni veloci"."L'Italia ha investito tante risorse e quindi devono circolare soloanche per tutelare le imprese ferroviarie ed i cittadini che paganomaggiori per l'Alta Velocità", ha affermato Zaccheo che ha parlato di un'interlocuzione "molto costruttiva" con ilIl presidente dell'Autorità ha poi spiegato che il"riequilibria tutti gli interessi in campo" garantendo "la sostenibilità degli investimenti" e "la sostenibilità dei costi dell'utenza". "Siamo in dirittura d'arrivo per l'emissione dei nuovi modelli", ha aggiunto.In arrivo anche "la delibera per inel caso di non utilizzo pieno dell'infrastruttura come nel caso dipresenti. "Lì stiamo definendo queste misure e quindi penso che nelle prossime settimane saremo in grado di chiudere questo procedimento, entro l'anno sicuramente", ha concluso.