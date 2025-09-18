Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:41
24.534 +1,28%
Dow Jones 17:41
46.176 +0,34%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

A New York, forte ascesa per Synopsys

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Synopsys
Prepotente rialzo per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 7,81% sui valori precedenti.
Condividi
```