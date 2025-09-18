Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Allunga timidamente il passo il Dow Jones 30, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46.164,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 45.814,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 46.515.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)