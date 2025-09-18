Milano 10:00
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Allunga timidamente il passo il Dow Jones 30, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46.164,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 45.814,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 46.515.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
