Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,613, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6164. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6115.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
