Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9311 con area di resistenza individuata a quota 0,9338. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9302.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
