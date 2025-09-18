Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9311 con area di resistenza individuata a quota 0,9338. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9302.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)