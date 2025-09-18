Milano 10:01
42.069 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:01
9.230 +0,24%
Francoforte 10:01
23.601 +1,04%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Chiusura negativa per il derivato italiano, con un ribasso dell'1,21%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.685. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42.695. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41.345.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
